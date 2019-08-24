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Автоновости

На трассе Барнаул-Новосибирск сгорел пассажирский автобус

На трассе Барнаул-Новосибирск около Повалихи приерно в 15.45 сгорел пассажирский автобус. О ЧП сообщил «Инцидент Барнаул» и Barnaul22.

Сгорел автобус.
Сгорел автобус.
«Инцидент Барнаул» и Barnaul22.

Огонь удалось полностью потушить. О пострадавших не сообщается. Движение в сторону Новосибирска перекрыто.

В справочной барнаульского автовокзала о происшествии не знают. Диспетчер сообщила altapress.ru, что автобусы из Барнаула до Новосибирска отправляются каждый час. Последний большой автобус уехал из Барнаула в 15.10. в нем было 11 пассажиров.

На трассе рядом с автобусом стоит около десятка людей. Очевидцы предают, что автомобиль горел открытым огнем.

Это уже третье возгорание автотранспорта на трассе 24 августа. Утром в Шипуновском районе сгорела грузовая машина с щебенкой.

Около 15.00 на Бердском шоссе открытым огнем полыхал легковой автомобиль, передает «Инцидент Новосибирск».

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