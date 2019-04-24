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Автоновости

На трассе под Барнаулом Lexus врезался в грузовик, а потом влетел в отбойник. Есть пострадавшие

ДТП произошло в Первомайском районе сегодня, 24 апреля, около 17:00 в Первомайском районе на первом километре мостового перехода через Обь в Барнауле. Грузовик Nissan вовремя не перестроился в свой ряд, и в него влетел Lexus.

ДТП под Барнаулом.
ДТП под Барнаулом.
vk.com/barneos22.

Как сообщили в ГИБДД водитель Nissan, мужчина 1967 года рождения двигался со стороны Новосибирска в Барнаул. Перед разворотом он заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Lexus под управлением мужчины-водителя 1988 года рождения, двигавшимся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажир автомобиля Nissan 1977 года рождения, им оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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