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Автоновости

На трассе под Барнаулом произошло жесткое ДТП

Вечером 25 марта на дороге в Новосибирск между Цаплино и Озерки произошла серьезная авария.

Жесткое ДТП под Барнаулом
Жесткое ДТП под Барнаулом
Barnaul 22

Один автомобиль буквально разлетелся от удара и оказался в кювете. Перед ним оказался грузовик.

Видео с места аварии выложили подписчики Barnaul 22.

О пострадавших не сообщается.

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