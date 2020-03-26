На трассе под Барнаулом произошло жесткое ДТП

Один автомобиль буквально разлетелся от удара и оказался в кювете. Перед ним оказался грузовик.
Видео с места аварии выложили подписчики Barnaul 22.
О пострадавших не сообщается.
Вечером 25 марта на дороге в Новосибирск между Цаплино и Озерки произошла серьезная авария.
Один автомобиль буквально разлетелся от удара и оказался в кювете. Перед ним оказался грузовик.
Видео с места аварии выложили подписчики Barnaul 22.
О пострадавших не сообщается.
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