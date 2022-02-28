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Автоновости

На треть вырос спрос на автомобили в России за последние дни

Эксперты автомобильного рынка отмечают значительный рост спроса и повышение цен на автомобили в России, сообщает «Интерфакс».

Барнаул зимой. Транспорт. Проспект Ленина.
Барнаул зимой. Транспорт. Проспект Ленина.
Анна Зайкова

Наибольшим спросом пользуются автомобили массового сегмента в ценовой категории до 600 тыс. рублей.

Среди марок лидируют Lada, Kia, Hyundai, Toyota.

«Спрос на машины за последние три дня вырос на треть», — сообщили в пресс-службе специализированного портала «Дром».

По мнению аналитиков портала, сейчас продавцы выжидают, рассчитывая на стабилизацию ситуации или возможность дороже продать: количество добавленных объявлений сокращается.

«В то же время покупатели бросились искать, куда можно вложить деньги, чтобы хоть как-то их сохранить. Делать прогнозы по дальнейшему росту цен сейчас сложно: чем глубже упадет рубль, тем выше вырастут цены», — отмечают аналитики «Дром».

Ранее автомобили с пробегом за год подорожали на 60%.

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