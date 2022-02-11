Автомобили с пробегом за год подорожали на 60%

По данным «Авито Авто» в январе средняя цена автомобиля с пробегом в стране составила 639 800 рублей.
В сравнении с декабрем 2021 года стоимость увеличилась на 6,6%.
«Большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом», — цитирует ТАСС управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова.
Активный рост спроса на автомобили с пробегом зафиксировали в Барнауле — +13%, в Иркутске — +9,1% и в Новосибирске — +7,5%.
Ранее стал известен топ-10 самых дешевых автомобилей в России.