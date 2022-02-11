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Автоновости

Автомобили с пробегом за год подорожали на 60%

Средняя цена на машину с пробегом в январе 2022 года выросла на 60% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Барнаул зимой. Транспорт. Проспект Ленина.
Барнаул зимой. Транспорт. Проспект Ленина.
Анна Зайкова

По данным «Авито Авто» в январе средняя цена автомобиля с пробегом в стране составила 639 800 рублей.

В сравнении с декабрем 2021 года стоимость увеличилась на 6,6%.

«Большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом», — цитирует ТАСС управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова.

Активный рост спроса на автомобили с пробегом зафиксировали в Барнауле — +13%, в Иркутске — +9,1% и в Новосибирске — +7,5%.

Ранее стал известен топ-10 самых дешевых автомобилей в России.

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