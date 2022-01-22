Стал известен топ-10 самых дешевых автомобилей в России

Большинство автомобилей из списка выпускаются на АвтоВАЗе. Данные актуальны на январь 2022 года.

Седан Lada Granta — 598 900 рублей,

Лифтбек Lada Granta — 620 900 рублей,

Универсал Lada Granta — 624 900 рублей,

Хэтчбек Lada Granta — 649 500 рублей,

Внедорожник Lada Niva Legend — 693 900 рублей,

Седан Renault Logan — 762 000 рублей,

Хэтчбек Lada Xray — 826 900 рублей,

Универсал Lada Largus — 829 900 рублей,

Седан Chevrolet Nexia — 850 900 рублей,

Седан Lada Vesta — 862 900 рублей.

Ранее эксперты заявляли, что в первой половине 2022 года цены на автомобили могут вырасти на 3−5%.