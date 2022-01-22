Стал известен топ-10 самых дешевых автомобилей в России

Большинство автомобилей из списка выпускаются на АвтоВАЗе. Данные актуальны на январь 2022 года.
- Седан Lada Granta — 598 900 рублей,
- Лифтбек Lada Granta — 620 900 рублей,
- Универсал Lada Granta — 624 900 рублей,
- Хэтчбек Lada Granta — 649 500 рублей,
- Внедорожник Lada Niva Legend — 693 900 рублей,
- Седан Renault Logan — 762 000 рублей,
- Хэтчбек Lada Xray — 826 900 рублей,
- Универсал Lada Largus — 829 900 рублей,
- Седан Chevrolet Nexia — 850 900 рублей,
- Седан Lada Vesta — 862 900 рублей.
Ранее эксперты заявляли, что в первой половине 2022 года цены на автомобили могут вырасти на 3−5%.