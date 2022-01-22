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Автоновости

Стал известен топ-10 самых дешевых автомобилей в России

Рейтинг самых дешевых новых легковых автомобилей на российском рынке опубликовала «Российская газета».

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Большинство автомобилей из списка выпускаются на АвтоВАЗе. Данные актуальны на январь 2022 года.

  • Седан Lada Granta — 598 900 рублей,
  • Лифтбек Lada Granta — 620 900 рублей,
  • Универсал Lada Granta — 624 900 рублей,
  • Хэтчбек Lada Granta — 649 500 рублей,
  • Внедорожник Lada Niva Legend — 693 900 рублей,
  • Седан Renault Logan — 762 000 рублей,
  • Хэтчбек Lada Xray — 826 900 рублей,
  • Универсал Lada Largus — 829 900 рублей,
  • Седан Chevrolet Nexia — 850 900 рублей,
  • Седан Lada Vesta — 862 900 рублей.

Ранее эксперты заявляли, что в первой половине 2022 года цены на автомобили могут вырасти на 3−5%.

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