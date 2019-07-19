На три недели в Барнауле перекроют улицу

Коммунальщикам предстоит заменить более 220 м трубопровода диаметром 800 мм. Стоимость проекта составляет 19,5 млн рублей.
Вместо изношенной железобетонной трубы проложат новую полиэтиленовую со сроком службы более 50 лет. Это продолжение работ по модернизации коллектора, который проходит вдоль Змеиногорского тракта и ул. Аванесова. В апреле там уже переложили участок длиной 90 м.
Работы будут вести методом горизонтально-направленного бурения, чтобы вскрытие грунта было минимальным.
Также модернизация коллектора проведут параллельно с капремонтом у. Аванесова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».