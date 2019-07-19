Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июля 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

На три недели в Барнауле перекроют улицу

С 23 июля до 12 августа в Барнауле ограничат движение по нечетной стороне ул. Аванесова (по направлению от пос. Южный в город) от дома № 125 до дома № 175. Барнаульский водоканал займется модернизацией коллектора, сообщили в компании.

Коммунальные работы, коллектор.
Коммунальные работы, коллектор.
altapress.ru

Коммунальщикам предстоит заменить более 220 м трубопровода диаметром 800 мм. Стоимость проекта составляет 19,5 млн рублей.

Вместо изношенной железобетонной трубы проложат новую полиэтиленовую со сроком службы более 50 лет. Это продолжение работ по модернизации коллектора, который проходит вдоль Змеиногорского тракта и ул. Аванесова. В апреле там уже переложили участок длиной 90 м.

Работы будут вести методом горизонтально-направленного бурения, чтобы вскрытие грунта было минимальным.

Также модернизация коллектора проведут параллельно с капремонтом у. Аванесова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость