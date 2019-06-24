19−20 июня состоялось одно из грандиозных деловых событий этого лета — агропромышленная выставка «День сибирского поля-2019». Автоцентр АНТ уже по традиции стал участником агрофорума и представил модельный ряд автомобилей Datsun, Infiniti, Hyundai, Mitsubishi и Nissan.

Стоит отметить, что в этом году Алтайский край отмечает одну из самых значимых дат в истории своего развития — 65 лет с начала освоения целинных и залежных земель. Посетители полевого стана Автоцентра АНТ смогли прикоснуться к истории освоения алтайских целинных земель и увидеть полноприводный автомобиль ГАЗ-69А 1956 года выпуска, который использовали первые целинники на Алтае. Данный автомобиль был полностью восстановлен до первоначального заводского состояния силами сотрудников сервиса Автоцентра АНТ.

В мобильном пункте продажи автомобилей Автоцентра АНТ каждый посетитель в комфортной и дружеской обстановке смог познакомиться с модельным рядом мульти брендового автосалона, пообщаться и задать интересующие вопросы продавцам-консультантам и получить специальное выгодное предложение на покупку и сервисное обслуживание автомобиля.

Для посетителей стенда весь день проходила зажигательная танцевальная программа, а также каждому гостю предлагались прохладительные напитки для утоления жажды в жаркий летний день.

Автоцентр АНТ — один из самых опытных автодилеров в Алтайском крае.

Работаем уже более 25 лет.

Автоцентр АНТ благодарит своих постоянных и новых клиентов за оказанное доверие и гарантирует предоставление лучших условий по обслуживанию и приобретению автомобиля!