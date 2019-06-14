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14 июня
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Автоновости

Участок улицы Попова в Барнауле почти на неделю закроют для трамваев

С 18 июня по 23 июня закроют движение трамваев на пересечении улицы Попова с проспектом Космонавтов. Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей, сообщает пресс-служба мэрии.

Трамвайные пути. Дорога.
Трамвайные пути. Дорога.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Когда и на сколько закроют движение трамваем

  • С 09:00 18 июня до 05:00 22 июня по ул. Попова от ст."Докучаево" до пр. Космонавтов.
  • С 09:00 18 июня до 24:00 23 июня по пр. Космонавтов от ост. «Мясокомбинат» до ул. Малахова.

Как будут ездить трамваи

Движение трамваев с 18 июня по 21 июня организуют следующим образом:

  • маршрут № 1 …пр. Космонавтов, далее по ул. Малахова, ул. Антона Петрова, ул. Попова до ст. «Докучаево»,
  • маршрут № 2: по маршруту от ст. «Пивзавод» до ст. «Докучаево»,
  • маршрут № 5: …ул. Малахова, далее пр. Космонавтов до ст. «Поток».

Движение трамваев с 22 июня по 23 июня организуют следующим образом:

  • движение маршрутов № 1, № 2 на пересечении ул. Попова — пр. Космонавтов будет открыто,
  • маршрут № 5: …ул. Малахова, далее пр. Космонавтов до ст. «Поток».
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