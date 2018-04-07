На выдумки хитры: подборка самодельной техники от алтайских кулибиных

Трициклы, вездеходы, трактора и даже хот-род в американском стиле — все это под силу сделать самому, в своем гараже. Это доказывает жители Алтайского края, которые создают такие эксклюзивные образцы техники. Любой из них можно приобрести хоть сейчас — все они выставлены на продажу.

Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Самоделка. Фото : drom.ru. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.