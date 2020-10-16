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Автоновости

На въезде в Барнаул собралась большая пробка из-за фуры

Утром 16 октября в Барнауле автомобилисты в стали в пробку на Новом мосту в город. На мосту произошло ДТП с фурой.

Пробка на мосту в Барнауле.
Пробка на мосту в Барнауле.
Скриншот яндекс.карты

Большегруз перегородил часть проезжей части. На месте уже работают сотрудники ДПС.

«Там еще грузовик стоял сломанный в среднем ряду. Этот, видимо, зазевался», — отмечают в комментариях.

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