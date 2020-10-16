На въезде в Барнаул собралась большая пробка из-за фуры

Большегруз перегородил часть проезжей части. На месте уже работают сотрудники ДПС.
«Там еще грузовик стоял сломанный в среднем ряду. Этот, видимо, зазевался», — отмечают в комментариях.
Утром 16 октября в Барнауле автомобилисты в стали в пробку на Новом мосту в город. На мосту произошло ДТП с фурой.
Большегруз перегородил часть проезжей части. На месте уже работают сотрудники ДПС.
«Там еще грузовик стоял сломанный в среднем ряду. Этот, видимо, зазевался», — отмечают в комментариях.
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