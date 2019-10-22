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На Змеиногорском тракте в Барнауле выключили светофор

22 октября на Змеиногорском тракте, 104 на Горе в Барнауле до вечера не будет работать светофор, сообщили в администрации города.

Светофор, пешеходный переход.
Светофор, пешеходный переход.
altapress.ru

Заработает светофор в 16:30. Отключение нужно для проведения ремонта. Им займется Барнаульская сетевая компания.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке.

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