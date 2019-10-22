На Змеиногорском тракте в Барнауле выключили светофор

Заработает светофор в 16:30. Отключение нужно для проведения ремонта. Им займется Барнаульская сетевая компания.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке.
22 октября на Змеиногорском тракте, 104 на Горе в Барнауле до вечера не будет работать светофор, сообщили в администрации города.
Заработает светофор в 16:30. Отключение нужно для проведения ремонта. Им займется Барнаульская сетевая компания.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter