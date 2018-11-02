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Начальник алтайского МВД рассказал, как полиция решает проблему с гонщиками

Главный алтайский полицейский Андрей Подолян рассказал, какие меры приняла полиция после резонансного ДТП с участием BMW X6 на проспекте Ленина в Барнауле. Генерал-майор отметил, что лично по вечерам ездит по проспекту и контролирует все изменения.

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян.
Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян.
Анна Зайкова, altapress.ru

Андрей Подолян,
начальник ГУ МВД по Алтайскому краю:

В последние несколько дней я выезжал на проспект Ленина поздно вечером после работы и убедился, что изменения есть. Если вы сейчас проедете вечером по этой улице, то увидите, что светофоры работают в новом режиме. Когда машина движется со скоростью 40−45 км/ч, она попадает в так называемый «зеленый коридор». Если скорость больше — придется останавливаться.

Мне докладывали, что с 2015 года светофоры на Ленина и Павловском тракте по ночам в целях экономии работали в режиме «мигающего желтого». Это, конечно, способствовало скоростной езде. Сейчас они работают в обычном режиме и в ночное время. На Ленина увеличили число сотрудников ГИБДД — сейчас там постоянно работают 5−7 экипажей, чего раньше не было.

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян.
Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян.
Анна Зайкова, altapress.ru

На проспекте Ленина увеличили число комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Несмотря на наличие ограничений, сотрудники ГИБДД стали использовать мобильные радары, которые позволяют выявить большее число нарушителей. Так, за прошедшие выходные только в этом районе задержали 16 человек за управление автомобилем в нетрезвом виде. ГИБДД ежедневно взаимодействует с дорожными службами в связи с наступлением зимы и появлением гололеда.

Также начальник алтайской полиции высказал свое мнение по поводу того, как нужно бороться со злостными нарушителями и теми, кто садится за руль даже без прав.

Андрей Подолян,
начальник ГУ МВД по Алтайскому краю:

С начала года в Алтайском крае более 5 тысяч водителей лишили водительских прав, привлекли за нарушения больше 200 тысяч. Но систематическое нарушение скоростного режима — это одно из тех нарушений ПДД, за которое не предусмотрено лишение водительских прав.

Спрофилактировать ДТП с участием людей, которые садятся за руль в нетрезвом виде либо без прав, сложно. Мы не можем предугадать, кто из них пойдет на это, а кто нет. Есть одна небезызвестная девушка в Москве, с которой что только ни делают — она все равно оказывается за рулем и на большой скорости. Мне кажется, единственная мера, которая может остановить такого водителя — качественная работа сотрудников ГИБДД на линии.

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян.
Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян.
Анна Зайкова, altapress.ru

Андрей Подолян также отметил, что должность начальника алтайской ГИБДД «укомплектована» — министр МВД России подписал приказ о назначении полковника полиции Владислава Перцева. «По результатам нашего общения за тот период, пока я нахожусь здесь, я принял решение поддержать его кандидатуру. Считаю, что он достаточно профессиональный сотрудник, у него есть понимание того, что нужно делать», — заявил главный алтайский полицейский.

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