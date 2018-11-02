Начальник алтайского МВД рассказал, как полиция решает проблему с гонщиками

Главный алтайский полицейский Андрей Подолян рассказал, какие меры приняла полиция после резонансного ДТП с участием BMW X6 на проспекте Ленина в Барнауле. Генерал-майор отметил, что лично по вечерам ездит по проспекту и контролирует все изменения.

Андрей Подолян,

начальник ГУ МВД по Алтайскому краю:

В последние несколько дней я выезжал на проспект Ленина поздно вечером после работы и убедился, что изменения есть. Если вы сейчас проедете вечером по этой улице, то увидите, что светофоры работают в новом режиме. Когда машина движется со скоростью 40−45 км/ч, она попадает в так называемый «зеленый коридор». Если скорость больше — придется останавливаться. Мне докладывали, что с 2015 года светофоры на Ленина и Павловском тракте по ночам в целях экономии работали в режиме «мигающего желтого». Это, конечно, способствовало скоростной езде. Сейчас они работают в обычном режиме и в ночное время. На Ленина увеличили число сотрудников ГИБДД — сейчас там постоянно работают 5−7 экипажей, чего раньше не было.

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян. Анна Зайкова , altapress.ru

На проспекте Ленина увеличили число комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Несмотря на наличие ограничений, сотрудники ГИБДД стали использовать мобильные радары, которые позволяют выявить большее число нарушителей. Так, за прошедшие выходные только в этом районе задержали 16 человек за управление автомобилем в нетрезвом виде. ГИБДД ежедневно взаимодействует с дорожными службами в связи с наступлением зимы и появлением гололеда.

Также начальник алтайской полиции высказал свое мнение по поводу того, как нужно бороться со злостными нарушителями и теми, кто садится за руль даже без прав.

Андрей Подолян,

начальник ГУ МВД по Алтайскому краю:

С начала года в Алтайском крае более 5 тысяч водителей лишили водительских прав, привлекли за нарушения больше 200 тысяч. Но систематическое нарушение скоростного режима — это одно из тех нарушений ПДД, за которое не предусмотрено лишение водительских прав. Спрофилактировать ДТП с участием людей, которые садятся за руль в нетрезвом виде либо без прав, сложно. Мы не можем предугадать, кто из них пойдет на это, а кто нет. Есть одна небезызвестная девушка в Москве, с которой что только ни делают — она все равно оказывается за рулем и на большой скорости. Мне кажется, единственная мера, которая может остановить такого водителя — качественная работа сотрудников ГИБДД на линии.

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян. Анна Зайкова , altapress.ru

Андрей Подолян также отметил, что должность начальника алтайской ГИБДД «укомплектована» — министр МВД России подписал приказ о назначении полковника полиции Владислава Перцева. «По результатам нашего общения за тот период, пока я нахожусь здесь, я принял решение поддержать его кандидатуру. Считаю, что он достаточно профессиональный сотрудник, у него есть понимание того, что нужно делать», — заявил главный алтайский полицейский.