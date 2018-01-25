Начинающим водителям предлагают выдавать временные права

Если за это время новичок не совершит грубых и опасных для окружающих нарушений, то сможет обменять такие права на постоянные, говорится в резолюции III Конгресса автошкол, которую Союз автошкол направил в ГИБДД.

"Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться к статусу ученика автошколы со всеми вытекающими последствиями в виде новой оплаты обучения и пересдачи экзаменов", — приводит выдержку из документа RT.

Также предлагается ограничить начинающих водителей в скоростном режиме, в перевозке пассажиров, а также в движении в темное время суток и по автомагистралям. В ГИБДД заявили, что изучат предложение конгресса, пишет ura.ru.

Ранее ГИБДД предлагало ужесточить требования к автошколам. В случае принятия поправок получить лицензию Рособрнадзора, как пишет "Федеральное агентство новостей", будет возможно только после заключения Госавтоинспекции.

Факт

Сейчас россияне получают водительское удостоверение сроком на 10 лет, после чего меняют его на новое при предоставлении справки о здоровье.

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