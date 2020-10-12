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Автоновости

«Наелся и спит»: на алтайской трассе нашли перевернутый загадочным образом автомобиль

В селе Шелаболиха Алтайского края обнаружили перевернутый на крышу автомобиль. Других машин или людей рядом с ним не было.

Перевернутый автомобиль в Шелаболихе
Перевернутый автомобиль в Шелаболихе
Инцидент Барнаул

Как машина смогла перевернуться, когда это произошло и при каких обстоятельствах — остается загадкой, передает Инцидент Барнаул.

Комментаторы выдвинули свои шутливые версии: «Наелся и спит», «К зиме масло меняет и ТО ходовки делает. Так удобнее», «Устал — прилег», «С неба упал», — предположили они.

Перевернутый автомобиль в Шелаболихе
Перевернутый автомобиль в Шелаболихе
Инцидент Барнаул

Напомним, что еще одна серьезная авария произошла 10 октября в Бийске. Дорогу не поделили «Газель» и легковой автомобиль.

Иномарка двигалась со скоростью 140−160 км в час, на трассе наткнулась на дорожные ямы. Первую она проехала, вторую и третью — перелетела, въехав в «Газель».

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