«Наелся и спит»: на алтайской трассе нашли перевернутый загадочным образом автомобиль

Как машина смогла перевернуться, когда это произошло и при каких обстоятельствах — остается загадкой, передает Инцидент Барнаул.
Комментаторы выдвинули свои шутливые версии: «Наелся и спит», «К зиме масло меняет и ТО ходовки делает. Так удобнее», «Устал — прилег», «С неба упал», — предположили они.
Напомним, что еще одна серьезная авария произошла 10 октября в Бийске. Дорогу не поделили «Газель» и легковой автомобиль.
Иномарка двигалась со скоростью 140−160 км в час, на трассе наткнулась на дорожные ямы. Первую она проехала, вторую и третью — перелетела, въехав в «Газель».