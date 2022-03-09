Наказание за оставление места ДТП предложили смягчить

В Госдуму внесли законопроект, который разграничивает понятия «скрытие» и «оставление» места ДТП, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Сегодня водителя, если он покинул место ДТП, ожидает наказание до полутора лет лишения прав или административный арест до 15 суток.

Инициатива предлагает внести изменения в КоАП РФ, установив административную ответственность в зависимости от действий виновника ДТП и ущерба.

«Предлагаем разграничить понятия „скрытие“ и „оставление“ места ДТП. Жесткие санкции должны остаться для водителей, которые специально уезжают с места, где произошла авария, в том числе с серьёзными последствиями. Предлагаем называть это „скрытием“. Если же ущерба практически нет и место аварии покинуто неумышленно (например, во дворе зацепили другое авто и не заметили) — это уже „оставление“. В этом случае можно смягчить ответственность: ввести штраф или лишение прав до трех месяцев», — пояснил Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что инициативу уже направили в правительство на заключение.