Наказание за тонировку автомобилей ужесточат в 10 раз

Разговоры о том, что в России должны ужесточить штрафы за тонировку, идут с 2015 года. Депутаты Госдумы уже два года рассматривают законопроект, который предлагает увеличить штраф с 500 до 1500 рублей, а в случае повторного правонарушения — до 5 тыс. руб (то есть в 10 раз).

Осенью 2015 года при обсуждении этого законопроекта депутаты собирались вводить более жесткую меру для "рецидивистов" - речь шла о лишении прав. Но правительство не поддержало эту инициативу.

Как объяснил Газете.Ru депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, "проволочка носит технический характер и серьезных препятствий для ужесточения штрафов водителям уже нет".

Вячеслав Лысаков,

депутат Госдумы:

— Возникла проблема определенного недопонимания. Был отзыв правительства с замечаниями по поводу предлагаемого нами лишения права управления. Мы, с учетом этой позиции, документ подкорректировали. Убрали лишение и оставили только штраф в 5000 рублей. Но когда законопроект обсуждали на Совете Думы, то мы не смогли убедить коллег, что не нужно учитывать отрицательный отзыв, потому что он был дан до наших правок.

Лысаков предполагает, что законопроект удастся принять во втором чтении в весеннюю сессию. В этом случае новые штрафы вступят в силу не раньше середины лета.

Справка

"Светопропускание" передних боковых и лобового стекол легкового автомобиля должно быть не менее 70%. Это требование не распространяется на задние стекла. Их можно тонировать хоть "в ноль", но при условии, что авто оборудовано боковыми зеркалами заднего вида. К тому же на лобовом стекле разрешено иметь светозащитную полосу шириной до 140 мм: ее светопропускание никак не нормируется. Популярная же в прошлом зеркальная пленка для тонировки сейчас под запретом.

Факт

В 2012 году инспекторы получили право снимать номера с автомобилей, тонировка которых не соответствовала ГОСТу, если водители отказывались снять пленку на месте. В 2014 году снимать номера запретили и оставили только штраф. В результате количество наглухо тонированных автомобилей резко выросло, а спрос на тонирование резко подскочил.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.