Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 апреля 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Толпа барнаульцев спровоцировала пробку из-за розыгрыша

В Барнауле образовалась пробка из-за толпы горожан, сообщают в группе Barnaul22. По словам жителей, пивная сеть проводит розыгрыш призов.

Толпа барнаульцев спровоцировала пробку.
Толпа барнаульцев спровоцировала пробку.
Евгений Бабичев / vk.com/barneos22

Движение оказалось затруднено на улице Власихинская по направлению к Балтийской. У магазина «Бочка» собралась толпа барнаульцев, которые пожелали участвовать в розыгрыше от сети разливных напитков, пишут комментаторы. Разыгрывают технику и крупную сумму денег.

Судя по данным сервиса Яндекс. пробки, движение на Власихинской в сторону пересечения с Попова 5−7 км/ч.

Комментаторы отметили отсутствие эвакуатора, «парковку в два ряда» и неудержимую жажду горожан к розыгрышам.

«У нас если булку хлеба будут разыгрывать, то с Новосиба приедут участвовать», — написал один из подписчиков группы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость