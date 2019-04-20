Толпа барнаульцев спровоцировала пробку из-за розыгрыша

В Барнауле образовалась пробка из-за толпы горожан, сообщают в группе Barnaul22. По словам жителей, пивная сеть проводит розыгрыш призов.

Движение оказалось затруднено на улице Власихинская по направлению к Балтийской. У магазина «Бочка» собралась толпа барнаульцев, которые пожелали участвовать в розыгрыше от сети разливных напитков, пишут комментаторы. Разыгрывают технику и крупную сумму денег.

Судя по данным сервиса Яндекс. пробки, движение на Власихинской в сторону пересечения с Попова 5−7 км/ч.

Комментаторы отметили отсутствие эвакуатора, «парковку в два ряда» и неудержимую жажду горожан к розыгрышам.

«У нас если булку хлеба будут разыгрывать, то с Новосиба приедут участвовать», — написал один из подписчиков группы.