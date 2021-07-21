21 июля
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Автоновости

Налоговики пояснили, как доказать, что у вас больше нет автомобиля

Федеральная налоговая служба опубликовала разъяснения для граждан России, которые по различным причинам больше не владеют автомобиля и не хотят, чтобы им присылали соответствующий налог. Для этого необходимо предоставить несколько документов.

Автомобили. Б/у.
Автомобили. Б/у.
Михаил Хаустов

На автомобиль перестают начислять транспортный налог в случае его гибели или уничтожения. Для этого владельцу необходимо подать заявление в налоговый орган и приложить подтверждающие документы.

Если же прекращение существования автомобиля обусловлено только волеизъявлением его собственника (то есть не по причине стихийных бедствий, аварий, обстоятельств чрезвычайного характера или иной непреодолимой силы), то в этом случае применяются правила снятия транспортного средства с госучета.

Такая процедура осуществляется по заявлению владельца или уполномоченной организации после утилизации транспортного средства.

Согласно правилам госрегистрации транспортных средств в ГИБДД России, вместе с таким заявлением представляется свидетельство (акт) об утилизации, подтверждающий факт уничтожения автомобиля.

Кроме того, сведения о снятии автомобиля с регистрационного учета в ГИБДД России (независимо от оснований) поступают автоматически в налоговые органы в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

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