«Наплевавшие на безопасность»: барнаульцы обсуждают видео с лихим обгонщиком

Автомобилисты в группе Barnaul22 обсуждают запись с видеорегистратора, на которую попал момент обгона с двумя нарушениями. Водители говорят, такое на Змеиногорском тракте не редкость.

По словам участников сообщества, в районе поворота на Сибирскую долину водители часто выезжают, не пропуская тех, кто имеет приоритет. Обгонщика, по словам очевидцев, до этого момента «подрезали» при выезде со второстепенной дороги и поэтому он решил вырулить на встречку.

«И сколько еще таких, наплевавших на безопасность, колесит по дорогам?», — возмущается автор видео.

Другие пользователи Сети пишут в комментариях:

«Меня подрезали со второстепенной, вылечу на встречку размотаю вообще левое авто… Странная логика».

«Вот поэтому безопаснее ехать как можно правее. Ближе к обочине. А не так, как делают некоторые, тащатся у левой полосы. Мадам просто по междугородним дорогам не ездила. Где пересечение сплошной чуть ли не норма. Будьте внимательны на дорогах. Уж чем богата наша страна, так это дураками».

«Там часто такое. Дороги примыкают, но водители торопливые на обгон лезут».