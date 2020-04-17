Народный вопрос. Что делать, если стритрейсеры нарушают тишину и покой ночными «шоу»?

В редакцию altapress.ru обратился читатель Дмитрий с вопросом: «Стритрейсеры нарушают покой жителей домов в районе Речного вокзала. Администрация и правоохранительные органы бездействуют. Как быть?» Управляющий партнер компании «Юрисдело» Сергей Сандаковский объяснил, что делать в такой ситуации.

Покоя нет

Дмитрий рассказал, что проблемы с ночными гонщиками в районе Речного вокзала начались еще в прошлом году. Жители близлежащих домов объединились и забили тревогу — мало того, что дрифтеры «гоняют» на высокой скорости, не заботясь о безопасности окружающих, они еще и нарушают покой ночью — уснуть под шум колес и громкую музыку довольно трудно.

Первое, что сделали — написали заявление в правоохранительные органы. По словам Дмитрия, в полиции им сказали, что они не занимаются такими делами. Затем направили коллективную жалобу от нескольких домов в администрацию Центрального района. Получили отписку с рекомендацией обратиться в комитет дорожного хозяйства. Но и там им ничем не помогли.

Автомобиль. Скорость. Анна Зайкова , altapress.ru

«Мы просили предпринять хоть что-то. Поставить ограничительный знак или шлагбаум. Нам ответили, что ничего сделать нельзя», — объясняет Дмитрий.

По словам мужчины, когда приезжает полиция, гонщики гасят фары и выключают музыку. А после — продолжают развлекаться. «У нас „концерты“ до трех ночи каждый день. Сейчас в условиях самоизоляции ничего не изменилось», — отмечает Дмитрий.

Камеры и штрафы

Управляющий партнер компании «Юрисдело» Сергей Сандаковский объяснил, что если ведомства никак не реагируют на жалобы жителей — следует написать заявление в прокуратуру на их бездействие.

Автомобиль. CCO

Юрист объяснил, что «отлавливать» гонщиков должны сотрудники ГИБДД. Если дрифтеры превышают допустимый уровень шума — выписывать штраф. Такая мера прописана в правилах дорожного движения («Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации…») и кодексе об административных правонарушениях. Другой момент, что поймать гонщиков трудно — ГИБДД не так часто делает ночные рейды.

Сергей Сандаковский,

управляющий партнер компании «Юрисдело»:

Можно ходатайствовать перед ГИБДД, чтобы в том месте, где собираются дрифтеры, поставили камеры (место должно отвечать специальным правилам). Они будут фиксировать правонарушения. Конечно, учитывая маргинальный склад ума таких автомобилистов, можно допустить, что номеров на их машинах нет. Жители могут фиксировать нарушения сами на видео или установить частную видеокамеру на свой дом. Тем не менее, найти их для сотрудников правоохранительных органов не составит большого труда. Я думаю, что только многочисленными штрафами или персональными судебными исками к нарушителям можно добиться результата.

Помимо этого, юрист посоветовал писать не коллективные жалобы в городскую администрацию, а отдельно от каждого жителя, систематически и в большом количестве. Тогда есть вероятность, что на проблему обратят внимание.

Пластиковые окна. Анна Зайкова.

Поставьте окна

По словам Сандаковского, существует мирный и бюджетный вариант решения проблемы — окна с шумоизоляцией.

«Тяжбы со всеми ответственными службами могут длиться очень долго. Для того, чтобы добиться результата потребуется потратить немало нервов и средств. Услуги юриста обойдутся от 10−15 тыс. рублей и выше. Поставить хорошие окна — это бюджетный вариант решения этой проблемы», — посоветовал Сандаковский.