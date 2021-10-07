На дороге множество правил: Кто где едет, куда как идти. Их придумали, чтобы аварий Не случилось с тобою в пути.

ŠKODA — семейный бренд, основными приоритетами которого является забота о своих клиентах. Для нас важны безопасность и комфортные условия для всех участников дорожного движения, в том числе маленьких.

10 лет назад ŠKODA запустила обучающий проект ŠKODA КРОХА, благодаря которому дети младшего школьного возраста в игровой форме получают знания о правилах дорожного движения. Дилеры марки ежегодно проводят мероприятие ŠKODA КРОХА в своих городах.

16 октября приходите всей семьей на интерактивный познавательный проект ŠKODA КРОХА в официальный дилерский центр АНТ Барнаул!

Проект ŠKODA КРОХА для всей семьи. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Ваши дети: изучат ПДД , пройдут авто квест , разбортуют колесо

пройдут авто квест разбортуют колесо испытают виртуальную реальность

станут звездами социальных видео и семейных фотосессий

получат подарки , угощения и детские права!

А Вы, уважаемые родители: создадите персональный ароматизатор для автомобиля

насладитесь ароматным кофе и сладким комплиментом

пройдете реальный тест-драйв!

В Дилерском центре ŠKODA АНТ Барнаул все автомобили для тест-драйвов оборудованы детскими креслами в трех вариациях — в зависимости от возраста и веса ребенка. Так мы не только напоминаем родителям о необходимости обеспечить безопасность детей в машине, но и даем возможность протестировать детские кресла.

Проект ŠKODA КРОХА для всей семьи. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Проект ŠKODA КРОХА для всей семьи. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Мы заботимся о здоровье своих клиентов и будем соблюдать все санитарные нормы.

Кроме того, мы хотим заострить внимание взрослых на этом жизненно важном вопросе. Поэтому мы вместе с Вашими детками создадим социальный видео проект «Глазами ребенка».

Все желающие детки (можно с родителями) могут принять участие в съемках.

Маленькие звездочки, со своей непосредственностью, ответят на самые актуальные вопросы: Зачем пристегиваться в автомобиле?

Какую функцию выполняет светофор?

Как правильно переходить дорогу?

Серию роликов опубликуем в интернете. И будет прекрасно, если каждый взрослый станет более ответственным в соблюдении ПДД.

Ведь устами ребенка — глаголет истина!

Проект ŠKODA КРОХА для всей семьи. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Проект ŠKODA КРОХА для всей семьи. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Проект ŠKODA КРОХА для всей семьи. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Проект ŠKODA КРОХА для всей семьи. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Проект ŠKODA КРОХА для всей семьи. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Очень важно: Чтобы ребенок понимал правила дорожного движения с точки зрения пешехода и пассажира.

Чтобы ребенок выработал устойчивые практические навыки безопасного поведения на улице.

Чтобы мы были спокойны за своих деток!

Добро пожаловать в безопасный мир ŠKODA!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

— СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru