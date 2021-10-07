ŠKODA — семейный бренд, основными приоритетами которого является забота о своих клиентах. Для нас важны безопасность и комфортные условия для всех участников дорожного движения, в том числе маленьких.
10 лет назад ŠKODA запустила обучающий проект ŠKODA КРОХА, благодаря которому дети младшего школьного возраста в игровой форме получают знания о правилах дорожного движения. Дилеры марки ежегодно проводят мероприятие ŠKODA КРОХА в своих городах.
16 октября приходите всей семьей на интерактивный познавательный проект ŠKODA КРОХА в официальный дилерский центр АНТ Барнаул!
Ваши дети:
- изучат ПДД, пройдут авто квест, разбортуют колесо
- испытают виртуальную реальность
- станут звездами социальных видео и семейных фотосессий
- получат подарки, угощения и детские права!
А Вы, уважаемые родители:
- создадите персональный ароматизатор для автомобиля
- насладитесь ароматным кофе и сладким комплиментом
- пройдете реальный тест-драйв!
В Дилерском центре ŠKODA АНТ Барнаул все автомобили для тест-драйвов оборудованы детскими креслами в трех вариациях — в зависимости от возраста и веса ребенка. Так мы не только напоминаем родителям о необходимости обеспечить безопасность детей в машине, но и даем возможность протестировать детские кресла.
Мы заботимся о здоровье своих клиентов и будем соблюдать все санитарные нормы.
Кроме того, мы хотим заострить внимание взрослых на этом жизненно важном вопросе. Поэтому мы вместе с Вашими детками создадим социальный видео проект «Глазами ребенка».
Все желающие детки (можно с родителями) могут принять участие в съемках.
Маленькие звездочки, со своей непосредственностью, ответят на самые актуальные вопросы:
- Зачем пристегиваться в автомобиле?
- Какую функцию выполняет светофор?
- Как правильно переходить дорогу?
Серию роликов опубликуем в интернете. И будет прекрасно, если каждый взрослый станет более ответственным в соблюдении ПДД.
Ведь устами ребенка — глаголет истина!
Очень важно:
- Чтобы ребенок понимал правила дорожного движения с точки зрения пешехода и пассажира.
- Чтобы ребенок выработал устойчивые практические навыки безопасного поведения на улице.
- Чтобы мы были спокойны за своих деток!
Добро пожаловать в безопасный мир ŠKODA!
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
— СБ-ВС: 9:00 — 14:00
Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru