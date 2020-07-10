Насильники дорог. Как в Барнауле грузовики разрушают только что уложенный по нацпроекту асфальт

В Барнауле есть уникальная улица Понтонный мост: почти круглый год ее «насилуют» большегрузы с песком и щебнем. Их тоннаж не поддается мониторингу — у города нет собственной системы весогабаритного контроля. Сейчас по нацпроекту на многострадальной улице строят усиленное дорожное полотно за 46 млн рублей. То есть первую часть пути грузовики пойдут по свежему асфальту, а затем продолжат «убивать» дороги по уже обкатанным маршрутам. Altapress.ru попытался выяснить, почему даже при наличии финансовых ресурсов эта проблема не решается.

Лезут , как те ежики

Если брать масштабно, внешне Барнаул сегодня почти полностью защищен от беспрепятственного проникновения автомобилей с перегрузом. Иначе говоря, «с превышением допустимой нагрузки на ось транспортного средства». Стационарные системы весогабаритного контроля работают и на въезде в краевой центр со стороны Нового моста, и на других участках трасс.

Весовой контроль. Министерство транспорта Алтайского края.

По информации минтранса Алтайского края, в арсенале «весовой службы» имеются два стационарных поста и шесть передвижных лабораторий со специальным оборудованием, для которых в регионе подготовлены 40 площадок.

Водители и собственники грузовиков эти пункты контроля по понятным причинам побаиваются (размер штрафа за перегруз составляет до 500 тыс. рублей — Прим. altapress.ru). Но, как те ежики, они все равно «лезут на кактус».

По информации из министерства транспорта Алтайского края, на трассах водители нередко идут на то, что заклеивают регистрационные номера машин. Или вообще вкруговую обматывают скотчем кабину грузовика, чтобы обмануть систему контроля. Еще один вариант — найти объездной путь.

Протокол нарушения. Министерство транспорта Алтайского края.

Это снаружи. А внутри Барнаула, где по целям нацпроекта к 2024 году нормативам должны соответствовать 86,1% дорог, действуют совсем другие правила.

По 300 рейсов в день

Для сотен местных строек в целом и десятков предприятий по производству железобетонных изделий в частности стратегически важными в городе являются как минимум две точки.

Первая — пос. Ильича, куда добраться можно как раз только по ул. Понтонный мост. Здесь идет активная добыча песка и работает терминал, в который по Оби доставляются инертные материалы для будущих строек. После погрузки в автомашины сырье везут на стройплощадки юридических и физических лиц, а также на ЖБИ-комбинаты.

Вторая точка — в пос. Затон, где ведется добыча песка.

Поселок Ильича. 6 июня 2014 г. пресс-служба мэрии Барнаула.

Собеседник altapress.ru, знакомый с ситуацией, говорит, что «в первом случае грузовики уходят к потребителям по ул. Кулагина, во втором — по ул. Новый мост, после чего разъезжаются в разные части города». По его оценке, «годовой объем перевозок там составляет несколько миллионов тонн».

«Для экономии денег за счет уменьшения числа рейсов, эти автомобили передвигаются со значительным перегрузом. Допустимая нагрузка на ось превышается в два-три раза. В летний период это могут быть до 300 рейсов в течение дня», — утверждает собеседник.

Он отмечает, что один такой грузовик наносит ущерб дорожному полотну, как 1 тыс. легковых транспортных средств.

Сигнал из мэрии В июле 2019 года автомобильная дорога в пос. Затон была впервые отремонтирована в рамках национального проекта. В июне 2020 года начальник транспортного комитета мэрии Барнаула Александр Шеломенцев направил письмо Василию Мотузу, главе Алтайавтодора. В нем он попросил «систематически осуществлять проверки весового контроля со стороны пос. Затон», где «ежедневно осуществляется движение грузовых машин с различными грузами, превышающими несущую способность автомобильной дороги, что оказывает значительное негативное влияние на дорожное покрытие».

Эта техника общим весом 170 тонн задержана на трассе Алтай-Кузбасс совсем недавно. Министр Дементьев назвал это вопиющим случаем. Министерство транспорта Алтайского края.

Воздушные ямы

Чиновники об этой ситуации тоже знают. Еще летом 2019 года на правительственном онлайн-форуме жители Барнаула спросили у краевого министра Дементьева: почему ул. Понтонный мост в таком плохом состоянии и как там ограничить движение грузовиков?

«Понтонный мост — единственная дорога, соединяющая площадку по производству и доставке инертных материалов с городом. Знаки ограничения движения остановили бы деятельность речного транспорта и промышленных предприятий, работающих с инертными материалами», — сообщил министр, уточнив, что капремонт там пройдет в рамках национального проекта.

«Дорога пришла в неудовлетворительное состояние, — подтвердил уже в мае 2020 года Антон Шеломенцев, начальник отраслевого комитета мэрии Барнаула, инспектируя работы на ул. Понтонный мост. — По ней осуществляется активное движение большегрузов, так как здесь точка перемещения материалов на все строительные площадки города».

То есть эти большегрузы «давят» только ул. Понтонный мост, а дальше преодолевают маршрут уже по воздуху? Или проблема шире одной улицы?

Улица Понтонный Мост после ремонта. barnaul.org

Недавняя попытка редакции altapress.ru задать эти вопросы Александру Дементьеву сначала оказалась безуспешной: региональный министр категорично переадресовал нас к собственнику дорог — то есть в мэрию Барнаула. Это выглядело очень странно, как будто Барнаул находится вне Алтайского края.

Видимо, абсурдность своего ответа осознал и Дементьев, поскольку затем согласился дать комментарий. Он подтвердил, что места, где необходимо постоянное размещение пунктов весогабаритного контроля, ему известны. В данный момент вопрос прорабатывается с мэрией Барнаула, и «когда собственники поймут, что эти мероприятия приносят пользу, город купит и весы, и оборудование, и обучит специалистов».

Александр Дементьев не исключил, что в 2021 году в сметах будет предусмотрено приобретение двух «рамок» стационарных постов для Барнаула.

Цифра 60 млн рублей ежегодно предусмотрены в региональном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на приобретение и размещение автоматических комплексов весогабаритного контроля (общий бюджет по данному направлению — 360 млн рублей за шесть лет). Эти комплексы должны размещаться на трассах регионального и межмуниципальньго значения.

Работа над возможностями

Прокурор столицы края Владимир Елизаров подтвердит, что обязанность по контролю за сохранностью дорог местного значения лежит на мэрии Барнаула.

Передвижной пункт весового контроля. Министерство транспорта Алтайского края.

Из ответа на официальный запрос altapress.ru главе города Вячеславу Франку следует, что администрация «проводит анализ маршрутов перемещения грузовых ТС, движущихся с превышением допустимой нагрузки на ось». Контроль за движением осуществляется с помощью передвижных пунктов (принадлежат Алтайавтодору — Прим. altapress.ru).

За четыре месяца 2020 года с использованием передвижных пунктов в Барнауле проведено 13 выездов, взвешены более 30 автомобилей, составлены семь актов о превышении допустимых параметров, поделились результатами в мэрии.

Тема приобретения оборудования для города затронута в ответе администрации аккуратно: «В настоящее время прорабатывается возможность установки стационарных пунктов весового контроля».

По всей видимости, здесь имелось в виду апрельское письмо первого замглавы города Анатолия Воронкова в краевой минтранс. В нем Воронков просил рассмотреть вопрос о выделении Барнаулу из дорожного фонда Алтайского края средств на покупку комплексов весогабаритного контроля.

Полиция и большегрузы. mvd.ru

О какой конкретно сумме шла речь — не известно. Однако из ответа минтранса (копия имеется в распоряжении редакции — Прим. altapress.ru) видно, что ведомство отказало мэрии в прямом выделении денег, но предложило механизм покупки оборудования за счет высвободившихся средств муниципального дорожного фонда. Это перспектива 2021−2022 годов.