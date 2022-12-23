Настоящее солнышко. Что за ярко-желтый автомобиль продают за 860 тыс. рублей в Барнауле

Желтенький Subaru Impreza 2001 года выпуска продают за 860 тыс. рублей в Барнауле. Хозяин хорошенько поработал над его внешним видом, и автомобиль выглядит, как новенький. Объявление размещено на Авито .

Subaru Impreza 21 год, девять лет из которых он пробыл у продавца. Он — второй хозяин этого «солнышка» и покупал с аукциона у знакомых.

Владелец обновил у автомобиля цвет с полным разбором кузова. Сделал бампер более узким, восстановил до состояния новой переднюю оптику. Поставил редкие оригинальные фары с сапфировыми стеклами.

Салон автомобиля сделан из черной кожи и ткани. Объем багажника — 401 л.

У Subaru Impreza бензиновый двигатель на 2 л, механическая коробка передач и 125 лошадиных сил. В смешанном режиме автомобиль потребляет 7 л на 100 км, по паспорту.