23 декабря
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Автоновости

Настоящее солнышко. Что за ярко-желтый автомобиль продают за 860 тыс. рублей в Барнауле

Желтенький Subaru Impreza 2001 года выпуска продают за 860 тыс. рублей в Барнауле. Хозяин хорошенько поработал над его внешним видом, и автомобиль выглядит, как новенький. Объявление размещено на Авито.

Subaru Impreza за 860 тыс. рублей
Subaru Impreza за 860 тыс. рублей
Авито

Subaru Impreza 21 год, девять лет из которых он пробыл у продавца. Он — второй хозяин этого «солнышка» и покупал с аукциона у знакомых.

Владелец обновил у автомобиля цвет с полным разбором кузова. Сделал бампер более узким, восстановил до состояния новой переднюю оптику. Поставил редкие оригинальные фары с сапфировыми стеклами.

Салон автомобиля сделан из черной кожи и ткани. Объем багажника — 401 л.

У Subaru Impreza бензиновый двигатель на 2 л, механическая коробка передач и 125 лошадиных сил. В смешанном режиме автомобиль потребляет 7 л на 100 км, по паспорту.

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