Настоящий вулкан. Что за стильный автомобиль продают за 24 млн рублей в Барнауле

У Mercedes-Benz могучий внешний вид — крупный перед с большой решеткой радиатора и покатая крыша. Кузов выкрашен в цвет «черный обсидиан».
Салон же отделан кожей красного цвета. На приборной панели установлен огромный горизонтальный дисплей, совмещающий щиток приборов и экран медиасистемы MBUX. Система управляется голосом и жестами, самообучается и подстраивается под интересы водителя.
Автомобиль вмещает до пяти человек. Специалисты отмечают, что пассажирам может быть тесновато на заднем ряду из-за покатой крыши.
В комплектацию авто входит активная система помощи при торможении. Она предотвращает столкновение с пешеходами и другим транспортом. Автомобиль может самостоятельно двигаться в пробке. При парковке доступны камеры кругового обзора.
У автомобиля бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 612 лошадиных сил.
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