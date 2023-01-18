18 января
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Автоновости

Настоящий вулкан. Что за стильный автомобиль продают за 24 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz GLE Coupe 2022 года выпуска продают за 24 млн рублей в Барнауле. На данный момент он один из самых дорогих авто в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Mercedes-Benz GLE Coupe за 24 млн рублей
Mercedes-Benz GLE Coupe за 24 млн рублей
Drom.ru

У Mercedes-Benz могучий внешний вид — крупный перед с большой решеткой радиатора и покатая крыша. Кузов выкрашен в цвет «черный обсидиан».

Салон же отделан кожей красного цвета. На приборной панели установлен огромный горизонтальный дисплей, совмещающий щиток приборов и экран медиасистемы MBUX. Система управляется голосом и жестами, самообучается и подстраивается под интересы водителя.

Автомобиль вмещает до пяти человек. Специалисты отмечают, что пассажирам может быть тесновато на заднем ряду из-за покатой крыши.

В комплектацию авто входит активная система помощи при торможении. Она предотвращает столкновение с пешеходами и другим транспортом. Автомобиль может самостоятельно двигаться в пробке. При парковке доступны камеры кругового обзора.

У автомобиля бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 612 лошадиных сил.

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