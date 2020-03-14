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14 марта 1°C

Найден секретный ангар с разработками советского автомобиля «ГАЗ»

В Нижнем Новогороде на территории завода «ГАЗ» рассекречен ангар, где уже долгое время пылятся разработки прототипов советского автопрома. Об этом пишет сайт motor.ru.

Так выглядят модели горьковского завода "ГАЗ", не сошедшие с конвейера
Так выглядят модели горьковского завода "ГАЗ", не сошедшие с конвейера
"ВКонтакте"

Ангар якобы принадлежит заводскому управлению конструкторских и экспериментальных работ. В нем найдены десятки опытных экземпляров конца 90-х — начала 2000-х годов.

Среди найденных уникальных моделей обозначены ГАЗ-3106, ГАЗ-Атаман, седан ГАЗ-3115, полноприводный ГАЗ-3104, тяжелый внедорожник «Тигр-2».

Эти модели должны были быть выведены на отечественный рынок в 1990-х — начале 2000-х годов.

Правда, некоторые скептически настроенные комментаторы считают эту новость фейком. Каких-либо официальных заявлений от представителей завода пока не последовало.

Горьковский автомобильный завод считался одним из самых крупных и успешных в стране. В марте 1981 года он выпустил 10-миллионный легковой автомобиль. Черные и серебристые «Волги» считались самыми престижными марками в стране Советов. Их стоимость превышала 5 тыс. рублей.

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