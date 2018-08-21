Назван самый продаваемый автомобиль в России за первые шесть месяцев 2018 года

Lada Vesta стала самым продаваемым отечественным автомобилем на рынке РФ по итогам первого полугодия. Модель разошлась тиражом в количестве 49 635 единиц, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на «Автостат».

На второй строчке рейтинга находится Lada Granta с результатом в 45 672 автомобиля (плюс 8,8%). На третьей позиции универсал Lada Largus, продажи которого выросли на 53,3% и составили 20 989 экземпляров.

Далее следует Lada XRAY с результатом в 16 388 единиц (плюс 6,1%). Замыкает пятерку лидеров внедорожник Lada 4×4, продажи которого за отчетный период составили 15 371 машина (плюс 18%).

В топ-10 самых популярных автомобилей отечественных марок также вошли: Lada Kalina (9364 штук; минус 4,3%), УАЗ «Патриот» (6505 штук; минус 2,8%), Lada Priora (6468 штук; минус 4,5%), УАЗ «Пикап» (1750 штук; плюс 42,9%) и УАЗ «Хантер» (738 штук; минус 8%).

Всего по оценке «Автостата» в первом полугодии в России было реализовано порядка 173 тысяч новых легковых автомобилей отечественных марок, что на 20% больше, чем год назад.