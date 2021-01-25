Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 января -36°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Назван способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам

Способ, позволяющий не получить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам, раскрыл портал «Avtonews.ru».

Платные дороги.
Платные дороги.
Михаил Хаустов

В данном случае речь идет о так называемой системе «пост-оплаты», благодаря которой в течение пяти дней с момента проезда по платной трассе можно заплатить за него без последствий.

Если же этого не сделать, то водителю придет штраф. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления автомобилиста освобождают от ответственности.

Также отмечается, что на платных дорогах вводят безбарьерную систему взимания платы за проезд «свободный поток», которая позволяет убрать с магистрали пункты оплаты и шлагбаумы. В итоге водители смогут проезжать такие рамки не притормаживая.

Сегодня платить проезд по платной дороге можно заранее двумя способами: по транспондеру с достаточным количеством средств на счете, который следует закрепить на лобовом стекле, а также с помощью билета, который можно приобрести на сайте «Автодора» или в приложении, а также в терминалах «Элекснет».

В начале января в России вступил в действие закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Штраф для водителей легковушек составляет 1,5 тысячи рублей, а для водителей автобусов и грузовиков — 5 тысяч рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость