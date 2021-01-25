Назван способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам

В данном случае речь идет о так называемой системе «пост-оплаты», благодаря которой в течение пяти дней с момента проезда по платной трассе можно заплатить за него без последствий.

Если же этого не сделать, то водителю придет штраф. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления автомобилиста освобождают от ответственности.

Также отмечается, что на платных дорогах вводят безбарьерную систему взимания платы за проезд «свободный поток», которая позволяет убрать с магистрали пункты оплаты и шлагбаумы. В итоге водители смогут проезжать такие рамки не притормаживая.

Сегодня платить проезд по платной дороге можно заранее двумя способами: по транспондеру с достаточным количеством средств на счете, который следует закрепить на лобовом стекле, а также с помощью билета, который можно приобрести на сайте «Автодора» или в приложении, а также в терминалах «Элекснет».

В начале января в России вступил в действие закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Штраф для водителей легковушек составляет 1,5 тысячи рублей, а для водителей автобусов и грузовиков — 5 тысяч рублей.