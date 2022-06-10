10 июня
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Автоновости

Названа стоимость проезда по новому мосту Благовещенск — Хэйхэ. Цена впечатляет

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей, сообщает РИА «Новости».

Открытие моста Благовещенск - Хэйхэ.
Открытие моста Благовещенск - Хэйхэ.
кадр из видео.

Напомним, 10 июня открыли движение по международному автомобильному мосту через реку Амур.

«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста. Этот мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса», — сказал Орлов.

Стоимость строительства двухполосного моста составила 19 млрд рублей. Длина сооружения — 1 080 метров. Ширина проезжей части — 11 метров.

Общая протяженность мостового перехода — порядка 20 километров: сюда входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России.

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