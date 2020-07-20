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Автоновости

Названы четыре причины «смерти» аккумулятора автомобиля. Одна из них — «колхозность»

Одной из причин преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля может стать водительская халатность, сообщает РИА «Новости».

Аккумулятор под капотом автомобиля
Аккумулятор под капотом автомобиля
Анна Зайкова

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин назвал четыре причины «смерти» АКБ — одна из них заключается в экономии при покупке.

«Ситуация аналогична заправке топливом: многие автовладельцы выискивают самые дешевые АЗС, не желая задумываться о причинах щедрости продавца», — пояснил он.

Другая причина — установка изделия неправильной системы. Колодочкин пояснил, что некоторые современные АКБ производят по технологии AGM и они рассчитаны на куда большее количество циклов «разряд-заряда».

«Поэтому их надлежит использовать в автомобилях с системами „Старт/стоп“. Однако владельцы таких машин ради экономии часто приобретают взамен вышедшей из строя штатной батареи „обычную“, и в этих случаях выход новой АКБ из строя происходит очень быстро», — подчеркнул эксперт.

С телефоном в автомобиле.
С телефоном в автомобиле.
CC0

Еще одной причиной являются перепады температур, поэтому необходимо хотя бы изредка контролировать состояние аккумулятора в жаркое и холодное время.

Кроме того, вывести из строя АКБ может водительская халатность. К примеру, некоторые автовладельцы могут приобрести батарею, которая не подходит не только по типу или электрическим параметрам, но даже по размерам.

«При установке нештатной батареи провода к ней подцепить еще как-то удается, а вот закрепить должным образом не получается. И владелец начинает „колхозить“: привязывать батарею веревками, скотчем или вовсе оставляет незафиксированной. В движении аккумулятор будет трясти, как на вибростенде. Из-за чего довольно быстро может осыпаться активная масса или появятся трещины — и то, и другое приведет к отказу», — разъяснил Колодочкин.

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