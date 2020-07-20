Одной из причин преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля может стать водительская халатность, сообщает РИА «Новости» .

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин назвал четыре причины «смерти» АКБ — одна из них заключается в экономии при покупке.

«Ситуация аналогична заправке топливом: многие автовладельцы выискивают самые дешевые АЗС, не желая задумываться о причинах щедрости продавца», — пояснил он.

Другая причина — установка изделия неправильной системы. Колодочкин пояснил, что некоторые современные АКБ производят по технологии AGM и они рассчитаны на куда большее количество циклов «разряд-заряда».

«Поэтому их надлежит использовать в автомобилях с системами „Старт/стоп“. Однако владельцы таких машин ради экономии часто приобретают взамен вышедшей из строя штатной батареи „обычную“, и в этих случаях выход новой АКБ из строя происходит очень быстро», — подчеркнул эксперт.

С телефоном в автомобиле. CC0

Еще одной причиной являются перепады температур, поэтому необходимо хотя бы изредка контролировать состояние аккумулятора в жаркое и холодное время.

Кроме того, вывести из строя АКБ может водительская халатность. К примеру, некоторые автовладельцы могут приобрести батарею, которая не подходит не только по типу или электрическим параметрам, но даже по размерам.