Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин назвал четыре причины «смерти» АКБ — одна из них заключается в экономии при покупке.
«Ситуация аналогична заправке топливом: многие автовладельцы выискивают самые дешевые АЗС, не желая задумываться о причинах щедрости продавца», — пояснил он.
Другая причина — установка изделия неправильной системы. Колодочкин пояснил, что некоторые современные АКБ производят по технологии AGM и они рассчитаны на куда большее количество циклов «разряд-заряда».
«Поэтому их надлежит использовать в автомобилях с системами „Старт/стоп“. Однако владельцы таких машин ради экономии часто приобретают взамен вышедшей из строя штатной батареи „обычную“, и в этих случаях выход новой АКБ из строя происходит очень быстро», — подчеркнул эксперт.
Еще одной причиной являются перепады температур, поэтому необходимо хотя бы изредка контролировать состояние аккумулятора в жаркое и холодное время.
Кроме того, вывести из строя АКБ может водительская халатность. К примеру, некоторые автовладельцы могут приобрести батарею, которая не подходит не только по типу или электрическим параметрам, но даже по размерам.
«При установке нештатной батареи провода к ней подцепить еще как-то удается, а вот закрепить должным образом не получается. И владелец начинает „колхозить“: привязывать батарею веревками, скотчем или вовсе оставляет незафиксированной. В движении аккумулятор будет трясти, как на вибростенде. Из-за чего довольно быстро может осыпаться активная масса или появятся трещины — и то, и другое приведет к отказу», — разъяснил Колодочкин.