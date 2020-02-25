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Автоновости

Названы ошибки при проезде «лежачих полицейских»

При переезде «лежачих полицейских» россияне, как правило, допускают целый ряд ошибок, что приводит к негативным последствиям, пишет «Российская газета».

Лежачий полицейский.
Лежачий полицейский.
Михаил Хаустов

Одна из главных ошибок — переезд «лежачего полицейского» не сбавляя скорости. Это может стать причиной серьезных повреждений ходовой части машины и травм для водителя и пассажиров.

Другая распространенная ошибка — переезд с выжатой педалью тормоза. В этом случае подвеска нагружается, в результате чего наносится немало ударов по элементам шасси. Водителям советуют тормозить плавно заранее или коротко притормозить перед препятствием.

Некоторые автомобилисты смещают машину частично на обочину в попытке переехать «лежачего полицейского» колесами одного борта.

«Этого не следует делать, поскольку появляется риск получить штраф за езду по обочине и поцарапать колесные диски о бордюр. При этом данный способ не ослабляет нагрузку на подвеску», — отмечают эксперты.

Водителям рекомендуют заблаговременно сбрасывать скорость перед препятствием, а преодолевать его следует плавно и на небольшой скорости.

Также можно переехать «лежачего полицейского» под углом к нему. В этом случае колеса по очереди преодолевают препятствие и нагрузка на ходовую часть минимизируется.

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