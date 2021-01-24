Названы самые быстро ржавеющие российские автомобили

Журнал « За рулем » назвал пять автомобилей на российском авторынке, у которых самая низкая антикоррозийная защита.

«Абсолютным чемпионом» по проблемам со ржавчиной журнал назвал российский внедорожник УАЗ «Патриот».

«Ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года», — говорится с материале.

Также, как отмечают журналисты издания, проблемы могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta.

«Самое слабое место» у российского переднеприводного автомобиля малого класса — непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища.

«Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации. Это связано с нестабильным качеством оцинковки», — поясняет издание.

При этом отмечает, что при удачной покупке можно приобрести Lada Granta, кузов которой останется в хорошем состоянии с пробегом более 100 000 километров.

Журналисты советуют выбирать лифтбек, а не седан, так как этот тип кузова якобы лучше защищен от коррозии.

Со ржавчиной также могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero — может появиться «через пару зим, а может не вылезти и через пять».

Среди недорогих машин издание отметило Skoda Yeti и Mazda 6. У первой ржавчина может появиться якобы даже в гарантийный период, а у второй — после двух-трех зим эксплуатации и «со стороны днища».