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Автоновости

Названы самые быстро ржавеющие российские автомобили

Журнал «За рулем» назвал пять автомобилей на российском авторынке, у которых самая низкая антикоррозийная защита.

УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION
УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION
uaz.ru

«Абсолютным чемпионом» по проблемам со ржавчиной журнал назвал российский внедорожник УАЗ «Патриот».

«Ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года», — говорится с материале.

Также, как отмечают журналисты издания, проблемы могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta.

«Самое слабое место» у российского переднеприводного автомобиля малого класса — непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища.

«Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации. Это связано с нестабильным качеством оцинковки», — поясняет издание.

При этом отмечает, что при удачной покупке можно приобрести Lada Granta, кузов которой останется в хорошем состоянии с пробегом более 100 000 километров.

Журналисты советуют выбирать лифтбек, а не седан, так как этот тип кузова якобы лучше защищен от коррозии.

Со ржавчиной также могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero — может появиться «через пару зим, а может не вылезти и через пять».

Среди недорогих машин издание отметило Skoda Yeti и Mazda 6. У первой ржавчина может появиться якобы даже в гарантийный период, а у второй — после двух-трех зим эксплуатации и «со стороны днища».

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