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Автоновости

Названы самые любимые российскими угонщиками автомобили

Во время пандемии коронавируса российские угонщики снизили свою активность и стали предпочитать более бюджетные машины, пишет Lenta. В целом за девять месяцев 2020 года число угонов в стране снизилось на 20%.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

Снижение количества угонов эксперт связывают с ужесточением процедуры проезда через границу и весенними ограничениями на передвижение.

Сложности с пересечением границы привели к тому, что свою популярность у угонщиков потеряли Land Rover Freelander, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado.

При этом в лидерах по угону остались японские автомобили, в первую очередь Toyota Camry, Toyota RAV4, Lexus LX, Lexus RX. За ними следуют Hyundai Tucson, Kia Sorento, ВАЗ 2121 Niva, Kia Rio и Mercedes-Benz S-Сlass.

Опытные преступники могут угнать даже хорошо защищенный автомобиль за 5−10 минут, отмечают специалисты.

Большинство краж совершается с применением электронных и механических средств. В частности, при угоне машин с бесключевым доступом используют ретрансляцию — удлинение радиуса действия штатного ключа.

Уже угнанные автомобили отправляют в специальные отстойники, где проверяют на наличие датчиков отслеживания, затем — в заранее подготовленный цех, где машины проходят предпродажную подготовку.

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