Названы самые популярные способы угона автомобилей

Одним из основных методов угона в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля спецприспособлениями и отключение сигнализации с помощью электронных сканеров.
В качестве примера привели оборудование, которое называют «длинная рука» или «удочка».
Другим популярным методом является способ, при котором двери машины вскрывают механическим способом.
«Изучение материалов уголовных дел и оперативно-розыскной практики показывает, что при подготовке преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий», — отметили в МВД.
Также используют подмену ключа. К примеру, угонщики находят объявления о продаже машины в интернете и встречаются с владельцем.
При встрече похитители узнают, какими противоугонными устройствами оборудована машина. Также при осмотре тайно меняют оригинальный ключ на дубликат, а иногда просто воруют его.
Примечательно, что угонщики часто используют эвакуатор. Причем эвакуаторщики даже не в курсе — им предъявляют поддельные документы на авто.