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Автоновости

Названы самые популярные способы угона автомобилей

В полиции рассказали РИА «Новости» о четырех основных способах угонов автомобилей, среди которых есть и увоз автомобиля в наглую при помощи эвакуатора.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

Одним из основных методов угона в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля спецприспособлениями и отключение сигнализации с помощью электронных сканеров.

В качестве примера привели оборудование, которое называют «длинная рука» или «удочка».

Другим популярным методом является способ, при котором двери машины вскрывают механическим способом.

«Изучение материалов уголовных дел и оперативно-розыскной практики показывает, что при подготовке преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий», — отметили в МВД.

Также используют подмену ключа. К примеру, угонщики находят объявления о продаже машины в интернете и встречаются с владельцем.

При встрече похитители узнают, какими противоугонными устройствами оборудована машина. Также при осмотре тайно меняют оригинальный ключ на дубликат, а иногда просто воруют его.

Примечательно, что угонщики часто используют эвакуатор. Причем эвакуаторщики даже не в курсе — им предъявляют поддельные документы на авто.

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