Названы ТОП-10 самых дорогих автомобилей, которые купили российские госкомпании

Рейтинговая десятка выглядит следующим образом (в скобках указаны учредители):
- «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (госкорпорация «Ростех») — BMW 750Li xDrive за 12,3 мн рублей.
- «Алмазювелирэкспорт» (Минфин России) — Mercedes-Benz S 560 за 11,2 млн рублей.
- ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» — Range Rover 5.0L V8 S/C за 10,89 млн рублей
- «Черноморские круизы» (ФГУП «Росморимпорт») — Audi A8 60 TFSI quattro tiptronic L за 9,8 млн рублей.
- «Газпром Трансгаз Ставрополь» (ПАО «Газпром») — Mercedes S560 за 9,6 мн рублей.
- «Газпром Инвест» (ПАО «Газпром») — Mercedes-Benz S 560 4MATIC за 9,4 млн рублей.
- «Аэромар» (ОАО «Аэрофлот») — BMW G12 LCI CBU 750Li xDrive за 9,2 млн рублей.
- ПАО «Газпром» — Автомобиль марки Mercedes-Benz за 8,9 млн рублей.
- АКБ «Новикомбанк» (ГК «Ростех») — Mercedes-Benz S 450 4MATIC L FL за 8,04 млн рублей.
- «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края) — Lexus 570 FL Premium+ за 7,6 млн рублей.
Координаторы ОНФ отмечают, что все материалы будут направлены в администрацию президента. Ведь зачастую государственные структуры покупают себе машины под стать крупному бизнесу. Хотя таковыми не являются.
Массаж, панорамные крыши, кожаные сиденья, всевозможные виды отделки салона — это только малый перечень того, что встречается экспертам в технических заданиях по закупке автомобилей. С одной стороны, предприятия вправе заявить, что они — прибыльные и могут тратить средства, как им хочется, но с другой — это предприятия с государственным участием, а значит, на них ложится повышенная социальная ответственность. Стоимость автомобилей, попавших в «Индекс расточительности», практически равна стоимости строительства детского сада на 220 мест — 158,3 млн рублей, — отмечается в докладе ОНФ,