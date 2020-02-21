Названы ТОП-10 самых дорогих автомобилей, которые купили российские госкомпании

Рейтинговая десятка выглядит следующим образом (в скобках указаны учредители):

Координаторы ОНФ отмечают, что все материалы будут направлены в администрацию президента. Ведь зачастую государственные структуры покупают себе машины под стать крупному бизнесу. Хотя таковыми не являются.

Массаж, панорамные крыши, кожаные сиденья, всевозможные виды отделки салона — это только малый перечень того, что встречается экспертам в технических заданиях по закупке автомобилей. С одной стороны, предприятия вправе заявить, что они — прибыльные и могут тратить средства, как им хочется, но с другой — это предприятия с государственным участием, а значит, на них ложится повышенная социальная ответственность. Стоимость автомобилей, попавших в «Индекс расточительности», практически равна стоимости строительства детского сада на 220 мест — 158,3 млн рублей, — отмечается в докладе ОНФ,