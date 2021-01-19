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Автоновости

Названы владельцы автомобилей, которых освободят от транспортного налога

Уничтоженный автомобиль освобождается от транспортного налога, даже если он по-прежнему стоит на учете в ГИБДД. Такие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 января. Им предшествовало огромное количество дел в Верховном суде, пишет «Российская газета».

9 апреля в Барнауле сгорел автомобиль.
9 апреля в Барнауле сгорел автомобиль.
Антон Сеслов в vk.com/barneos22

Если машина, например, сгорела, то снять ее с налогового учета можно, написав заявление в налоговую и приложив документы, подтверждающие уничтожение автомобиля.

До 1 января, если автомобиль был зарегистрирован в ГИБДД, то что бы с ним ни произошло, транспортный налог на него начислялся. Исключение было только одно — угон. В этом случае в налоговую каждый год необходимо представлять справку о том, что автомобиль в розыске.

Сейчас решен вопрос о машинах, которые сгорели, погибли в аварии, утонули и снять их с регистрации невозможно. До этого освобождать от транспортного налога такое уничтоженное имущество приходилось Верховному суду.

Право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи, четко указывает Верховный суд. Однако поправка не охватывает все случаи, когда человек лишается автомобиля. Так что Налоговый кодекс нуждается в доработке.

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