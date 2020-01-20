Не делайте этого: 5 способов «убить» машину зимой

Погода в Алтайском крае категорически против автомобилистов: за одну ночь заметает машины, не дает выехать из города. Эти факторы никак не зависят от водителя, в отличие от следующих пяти. Автоэксперт Илья Пименов рассказал журналу «За рулем», как не нужно делать, чтобы автомобиль пережил зиму.

Одна из самых вредных привычек — непрогрев. Он необходим даже самому современному автомобилю, и не только зимой. Уделите 5 минут перед поездкой прогреву вашей машины, а затем еще 5 минут двигайтесь максимально плавно на небольших оборотах.

Старты «с буксами» со всех светофоров дадут повод поскорее наведаться на шиномотаж, чтобы поменять шины и ступичные подшипники. Резкие торможения тоже чреваты износом тех же шин и деталей тормозной системы. Отчасти страдает и подвеска.

Эксперт призвал избегать поворотов и разворотов с «ручником». Использование стояночного тормоза для этого он назвал издевательством.

Автовладельцам стоит чаще мыть машину зимой. На кузове скапливаются реагенты, из-за которых он больше подвержен коррозии, пояснил эксперт. Кроме того, из-за грязи окисляются контакты, быстрее приходит в негодность изоляционный слой электрических проводов и трущиеся детали ходовой.

В список вредных привычек также попала стоянка в сугробе. Длительное пребывание под снегом «убивает» все системы автомобиля — электрику, отделку салона, подвеску, трансмиссию, тормоза, пластиковые, резиновые и металлические детали.