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2 сентября
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Автоновости

Не хватило денег на создание первого серийного российского электромобиля

Компания Zetta в очередной раз перенесла сроки выпуска первого серийного российского электромобиля — на его создание сейчас не хватает денег, пишут «Ведомости».

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Компания не смогла получить от Экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП) кредит в 99,9 млн рублей, так что срок производства сдвигается. В фонде уверены — собственных средств Zetta не хватит.

«Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом», — сказал представитель организации.

И добавил, что заявку на займ снова рассмотрят как только фирма найдет спонсора.

В начале августа предполагалось, что первый российский серийный электромобиль появится до конца этого года, пишет Lenta.ru.

Об электромобиле

Это компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 километров в час. Примерная стоимость — 450 тыс. рублей.

В год планируется выпускать по 15 тыс. машин и большую часть отправлять на экспорт.

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