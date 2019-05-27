«Не представляю жизнь без автомобиля»: почему алтайский спортсмен 15 лет ездит на автомобилях одной марки

В спорте более полувека
До разговора с корреспондентом пенсионер Виктор Бобров пробежал 18 км за полтора часа. Такие тренировки для себя он устраивает регулярно.
«Меня спрашивают: до двухсот лет дожить хочешь? Нет, конечно. Каждому отведено свое время, но его нужно прожить на ногах, в движении», — говорит Бобров.
В хорошей форме Виктор держит себя с юных лет. В 1972−76 годах он выступал за юношескую и юниорскую сборную СССР, бегал на длинные дистанции (5−10 км). Выигрывал всесоюзные соревнования, отбирался на чемпионат Европы.
Когда карьера спортсмена завершилась, начался новый этап — Виктор стал тренером. С этой профессией не может расстаться и на пенсии: готовит детей к лыжным гонкам в ДЮСШ Первомайского района.
Забыл, как быть пешеходом
Парадоксально: находящийся в постоянном движении Виктор в пространстве перемещается только на автомобиле. На работу, в магазин, по делам — даже если это совсем не далеко. «Мы с женой смеемся, что даже дорогу переходить боимся: практически никогда не бываем пешеходами. Не представляю жизнь без авто», — говорит он.
Водительский стаж Виктора Боброва — 39 лет. Поездил на Москвиче-412, «Жигулях», праворульных японцах. Около 20 лет назад купил первый автомобиль в Автоцентре АНТ — «люксовую» ВАЗ-2110. С тех пор приобретает и обслуживает машины только там.
Несколько раз покупал в Автоцентре АНТ отечественные авто, а в 2004 году стал первым обладателем Hyundai Tucson в Алтайском крае. С тех пор ездит только на Hyundai. Кроме Tucson Виктор сменил несколько поколений Sonata и Santa Fe. Осенью 2018 года круг замкнулся: Виктор Бобров купил рестайлинговый Tucson третьего поколения.
Виктор Бобров,
тренер ДЮСШ Первомайского района:
Я человек постоянный. Выбрал марку Hyundai — ей и придерживаюсь. Ее автомобили хороши тем, что доступны по цене и недороги в ремонте. У жены авто другого производителя, и если на нем что-то сломалось, менять приходится не только вышедшую из строя деталь, а весь узел. С Hyundai таких проблем нет.
О дилере и о машине
Постоянство Виктора проявляется и во взаимоотношениях с дилером. Больше 20 лет он обслуживает машины там же, где и покупает — в Автоцентре АНТ.
Виктор Бобров,
тренер ДЮСШ Первомайского района:
Я там уже всех знаю. Ребята все компанейские, контактные — приезжаю к ним как к себе домой. Машину загонят, обслужат, помоют и выдадут в срок. Удобно. Это тот же комфорт, который я ценю и в машинах. К качеству работ никаких претензий никогда не было.
Hyundai Tucson нравится Виктору Боброву проходимостью, динамикой, качеством материалов в салоне и выбором цветом обивки. «Все удобно все под рукой. Нравится мультимедийная система с большим экраном и встроенной навигацией, качество звука. Прогресс налицо!», — говорит он.
1. Просторный салон и разнообразие опций. Например:
- навигационная система с 8-дюймовым дисплеем, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay, Android Auto) и информацией о пробках на дорогах;
- комбинация натуральной и экокожи с перфорацией в отделке сидений;
- электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях и сиденья пассажира в 8 направлениях;
- регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом;
- подогрев руля + Подогрев обоих рядов сидений + Вентиляция передних сидений
- аудиосистема с 7-дюймовым цветным сенсорным экраном и интеграцией со смартфонами + 6 динамиков, Bluetooth, управление на руле магнитолой, телефоном, климат-контролем и другими системами
2. Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB разъем для пассажиров сзади.
3. Багажное отделение внедорожника в обычном состоянии вмещает 488 литров багажа. При сложенных спинках задних сидений его объем увеличивается до 1478 литров.
4. В топовой комплектации доступна панорамная стеклянная крыша с люком и электроприводом.
С какими скидками можно купить Hyundai Tucson сейчас
Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai в Барнауле — объявил акцию с масштабными скидками на популярные кроссоверы Santa Fe и Tucson во всех цветах и комплектациях.
С 27 мая по 27 июня будут действовать горячие скидки по программам обмена вашего автомобиля на новый Hyundai, а также специальные скидки до 200 000 руб. при покупке в кредит или за наличный расчет.
Подробности об организаторе акции, сроках и условиях можно узнать на сайте дилера по телефону (3852) 29−00−20 или пройти тест-драйв в Автоцентре АНТ по адресу г. Барнаул, Павловский тракт, 251Д
Следите за выходом в ленте новостей altapress.ru следующих интервью, в котором расскажем о интересных жителях нашего края и их отношении к автомобилям марки Hyundai.
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Телефон: (3852) 29−00−20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru