«Не представляю жизнь без автомобиля»: почему алтайский спортсмен 15 лет ездит на автомобилях одной марки

Вся жизнь Виктора Боброва связана с движением. В прошлом успешный спортсмен, а ныне детский тренер, в свои 65 лет он пробегает десятки километров и каждый день помногу ездит на автомобиле. Виктор Федорович рассказал журналистам altapress.ru, почему больше 20 лет ездит к дилеру Автоцентру АНТ словно к себе домой и как он определился с любимой маркой.

В спорте более полувека

До разговора с корреспондентом пенсионер Виктор Бобров пробежал 18 км за полтора часа. Такие тренировки для себя он устраивает регулярно.

«Меня спрашивают: до двухсот лет дожить хочешь? Нет, конечно. Каждому отведено свое время, но его нужно прожить на ногах, в движении», — говорит Бобров.

В хорошей форме Виктор держит себя с юных лет. В 1972−76 годах он выступал за юношескую и юниорскую сборную СССР, бегал на длинные дистанции (5−10 км). Выигрывал всесоюзные соревнования, отбирался на чемпионат Европы.

Когда карьера спортсмена завершилась, начался новый этап — Виктор стал тренером. С этой профессией не может расстаться и на пенсии: готовит детей к лыжным гонкам в ДЮСШ Первомайского района.

Забыл , как быть пешеходом

Парадоксально: находящийся в постоянном движении Виктор в пространстве перемещается только на автомобиле. На работу, в магазин, по делам — даже если это совсем не далеко. «Мы с женой смеемся, что даже дорогу переходить боимся: практически никогда не бываем пешеходами. Не представляю жизнь без авто», — говорит он.

Водительский стаж Виктора Боброва — 39 лет. Поездил на Москвиче-412, «Жигулях», праворульных японцах. Около 20 лет назад купил первый автомобиль в Автоцентре АНТ — «люксовую» ВАЗ-2110. С тех пор приобретает и обслуживает машины только там.

Несколько раз покупал в Автоцентре АНТ отечественные авто, а в 2004 году стал первым обладателем Hyundai Tucson в Алтайском крае. С тех пор ездит только на Hyundai. Кроме Tucson Виктор сменил несколько поколений Sonata и Santa Fe. Осенью 2018 года круг замкнулся: Виктор Бобров купил рестайлинговый Tucson третьего поколения.

Виктор Бобров , тренер ДЮСШ Первомайского района. Источник: Автоцентр АНТ.

Виктор Бобров,

тренер ДЮСШ Первомайского района:

Я человек постоянный. Выбрал марку Hyundai — ей и придерживаюсь. Ее автомобили хороши тем, что доступны по цене и недороги в ремонте. У жены авто другого производителя, и если на нем что-то сломалось, менять приходится не только вышедшую из строя деталь, а весь узел. С Hyundai таких проблем нет.

О дилере и о машине

Постоянство Виктора проявляется и во взаимоотношениях с дилером. Больше 20 лет он обслуживает машины там же, где и покупает — в Автоцентре АНТ.

Виктор Бобров,

тренер ДЮСШ Первомайского района:

Я там уже всех знаю. Ребята все компанейские, контактные — приезжаю к ним как к себе домой. Машину загонят, обслужат, помоют и выдадут в срок. Удобно. Это тот же комфорт, который я ценю и в машинах. К качеству работ никаких претензий никогда не было.

Hyundai Tucson нравится Виктору Боброву проходимостью, динамикой, качеством материалов в салоне и выбором цветом обивки. «Все удобно все под рукой. Нравится мультимедийная система с большим экраном и встроенной навигацией, качество звука. Прогресс налицо!», — говорит он.

Какие еще преимущества выделяют владельцы обновленного Hyundai Tucson: 1. Просторный салон и разнообразие опций. Например: навигационная система с 8-дюймовым дисплеем , интеграцией со смартфонами ( Apple CarPlay , Android Auto) и информацией о пробках на дорогах;

интеграцией со смартфонами Apple CarPlay Android Auto) и информацией о пробках на дорогах; комбинация натуральной и экокожи с перфорацией в отделке сидений;

электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях и сиденья пассажира в 8 направлениях;

регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом;

подогрев руля + Подогрев обоих рядов сидений + Вентиляция передних сидений

аудиосистема с 7-дюймовым цветным сенсорным экраном и интеграцией со смартфонами + 6 динамиков , Bluetooth , управление на руле магнитолой , телефоном , климат-контролем и другими системами 2. Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB разъем для пассажиров сзади. 3. Багажное отделение внедорожника в обычном состоянии вмещает 488 литров багажа. При сложенных спинках задних сидений его объем увеличивается до 1478 литров. 4. В топовой комплектации доступна панорамная стеклянная крыша с люком и электроприводом.

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Следите за выходом в ленте новостей altapress.ru следующих интервью, в котором расскажем о интересных жителях нашего края и их отношении к автомобилям марки Hyundai.