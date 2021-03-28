Не только резина. Эксперт рассказал, как подготовить машину к лету

Помимо смены зимних шин на летние, водителям весной следует провести в автосервисе еще две важных процедуры. О них рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов, пишет РИА Новости.

«Как только температура воздуха будет устойчиво выше +5С, на автомобилях зимнюю резину надо поменять на летнюю. С +5С и выше зимний вариант уже теряет все свои преимущества и приобретает одни недостатки», — уточнил эксперт.

Еще одна необходимая процедура — балансировка колес. Даже если вы не меняете отдельно резину на дисках, а ставите колеса с летними шинами в сборе, проверить балансировку нужно обязательно, отметил специалист.

«Может быть, колеса до осени были сбалансированы, но перед установкой весной надо еще раз провести динамическую балансировку на стенде шиномонтажа. Иначе шины будут быстрее изнашиваться», — предупредил Зиманов.

Если колеса заметно разбалансированы, то на скорости 80−100 километров в час вы почувствуете биение рулевого колеса, и это ухудшит управляемость.

Также весной следует проверить тормозную систему. Если у автомобиля нет датчика износа тормозов, то нужно осмотреть колодки и тормозные диски на предмет износа. Не забываем и про тормозные шланги.

«При зимней эксплуатации, когда на дорогах много реагентов, кроме износа тормозных колодок также могут потрескаться тормозные шланги. Если это вызывает сомнения, то их надо проверить», — указал Лев Зиманов.