Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 мая 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Полиция в Алтайском крае ищет поджигателя дорогих внедорожников

Вечером 1 мая в Бийске мужчина поджег два автомобиля, принадлежащие одному хозяину. Поджигателя ищет полиция.

В Бийске неизвестный сжег два внедорожника.
В Бийске неизвестный сжег два внедорожника.
22.мвд.рф

Полицейские изъяли видео, на котором видно, как у дома по ул. Советская мужчина обливает горючей смесью и поджигает два внедорожника — Toyota Land Cruiser 200 и УАЗ Патриот. После этого злоумышленник скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Материальный ущерб хозяин авто оценил в 3 300 000 рублей.

Правоохранители разыскивают мужчину худощавого телосложения, ростом выше 180 см. Был одет в куртку с капюшоном, брюки, на голове бейсболка, носит сумку через плечо.

Если вы знаете этого человека или видели его, просьба обратиться в ближайшее отделение полиции, либо позвонить по телефону 8 (3854) 44-91-97, 8−903−912−90−49 или 02.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость