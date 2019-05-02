Полиция в Алтайском крае ищет поджигателя дорогих внедорожников

Полицейские изъяли видео, на котором видно, как у дома по ул. Советская мужчина обливает горючей смесью и поджигает два внедорожника — Toyota Land Cruiser 200 и УАЗ Патриот. После этого злоумышленник скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Материальный ущерб хозяин авто оценил в 3 300 000 рублей.

Правоохранители разыскивают мужчину худощавого телосложения, ростом выше 180 см. Был одет в куртку с капюшоном, брюки, на голове бейсболка, носит сумку через плечо.