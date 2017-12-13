Немцы рассекретили салон нового Mercedes-Benz Gelandewagen

Производитель показал, как будет выглядеть изнутри новый автомобиль Mercedes-Benz G-Class. Накануне прошла в ФРГ прошла официальная презентация интерьера Gelandewagen. При этом официальная презентация экстерьера новинки состоится в январе на моторшоу в Детройте, пишет Njcar.ru.
По мнению обозревателя "Автовестей" Александра Евдокимова, "Новый Mercedes-Benz Gelandewagen: кирпич снаружи, E-class внутри". По его словам, производители на презентации закамуфлировали новый автомобиль, однако "Даже по закамуфлированным прототипам было понятно, что Mercedes-Benz G-class — это лишь легкий рестайлинг классической внешности и каких-то серьезных перемен не будет. Даже кнопочные дверные ручки те же остались".
Что касается интерьера, то легендарный внедорожник получил стильное рулевое колесо от обновленного S-Class с подрулевыми лепестками, а также два гигантских 12,3-дюймовых тачскрина цифровой приборной панели и мультимедийного комплекса в стиле E-Class.
Судя по фото, новый Gelandewagen без всяких сомнений останется настоящим внедорожником — на центральной консоли между дефлекторами системы вентиляции теперь располагаются три кнопки управления режимами работы трансмиссии, включая блокировки мостов и межосевого дифференциала.
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