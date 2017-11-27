При пожаре в столичном автосервисе сгорели пять Gelandewagen

"В воскресенье в 23.00 мск по адресу: Кутузовский проезд, д.16 стр.16, в двухэтажном кирпичном здании автосервиса, произошел пожар на общей площади около 500 кв. метров, в результате которого полностью выгорели пять автомобилей Mercedes-Benz G500, владельцы которых устанавливаются", — заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

Отмечается, что материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка.

По словам источника агентства, ущерб от пожара может составлять сумму более 20 млн рублей, пишет Газета.Ru.