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Автоновости

Несколько алтайких трасс перекрыли из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта по нескольким дорогам, сообщает «Алтайавтодор».

На дорогах сильный гололед.
На дорогах сильный гололед.
vk.com/rubcovsk_incident

1. К-03 «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области», (от Змеиногорка до Рубцовска).

2. К-34 Бийск-Усятское-Соусканиха-Верх-Кажа".

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