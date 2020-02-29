Несколько алтайких трасс перекрыли из-за непогоды

1. К-03 «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области», (от Змеиногорка до Рубцовска).
2. К-34 Бийск-Усятское-Соусканиха-Верх-Кажа".
В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта по нескольким дорогам, сообщает «Алтайавтодор».
1. К-03 «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области», (от Змеиногорка до Рубцовска).
2. К-34 Бийск-Усятское-Соусканиха-Верх-Кажа".
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