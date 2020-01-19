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Автоновости

Несколько дорог открыли для движения в Алтайском крае после урагана

Движение возобновлено на нескольких участках дорог Алтайского края, где ранее из-за непогоды были введены ограничения.

Перекрытие дорог, метель.
Перекрытие дорог, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, по состоянию на 12:00 19 января продолжает действовать ограничение на движение автотранспорта на шести участках дорог местного значения.

Закрыты для всех видов транспорта:

  • автодорога К-03 (Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области);
  • автодорога К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан);
  • автодорога К-12 (Быканов Мост-Солоновка-Солонешное-граница Республики Алтай);
  • автодорога К-34 (Бийск-Усятское-Соусканиха- Верх-Кажа);
  • автодорога К-44 (Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское);
  • автодорога К-86 (Алексеевка-Березовка-Солонешное).

Напомним, что ураганный ветер и снег обрушились на Алтайский край 17 января.

Накануне днем погода улучшилась, но в ночь на 19 января в крае вновь пошел снег и усилился ветер.

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