Несколько дорог открыли для движения в Алтайском крае после урагана

Как сообщили в региональном главке МЧС России, по состоянию на 12:00 19 января продолжает действовать ограничение на движение автотранспорта на шести участках дорог местного значения.
Закрыты для всех видов транспорта:
- автодорога К-03 (Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области);
- автодорога К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан);
- автодорога К-12 (Быканов Мост-Солоновка-Солонешное-граница Республики Алтай);
- автодорога К-34 (Бийск-Усятское-Соусканиха- Верх-Кажа);
- автодорога К-44 (Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское);
- автодорога К-86 (Алексеевка-Березовка-Солонешное).
Напомним, что ураганный ветер и снег обрушились на Алтайский край 17 января.
Накануне днем погода улучшилась, но в ночь на 19 января в крае вновь пошел снег и усилился ветер.