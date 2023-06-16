16 июня
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Автоновости

Несколько участков дорог перекроют в Барнауле - изменится движение автобусов

В связи с ремонтными работами в Барнауле перекроют несколько участков дорог. Из-за этого изменится движение автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия города.

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп".
altapress.ru

Какие участки дорог перекроют?

На пересечении улицы Малахова и улицы Эмилии Алексеевой будут ремонтировать аварийный участок трамвайных путей. В связи с этим дорогу перекроют с 22:00 часов 19 июня до 17:00 часов 30 июня.

Также перекроют по всей ширине проезжей части улицу Песчаную в районе дома № 181. Здесь будут строить наружные сети водопровода и канализации, а также тепловой сети. Участок будет недоступен с 16 по 26 июня.

Знак &quot;Стоп&quot;.
Знак "Стоп".
Настасья Коваленко

Как изменится движение автобусов?

В связи с проведением работ будет изменена схема движения некоторых автобусных маршрутов:

  • Маршрут №1 при движении от остановки «Спартак-2» до остановки «Балтийская крепость»: улица Петра Сухова – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова с улицей Германа Титова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения;
  • Маршрут №32 при движении от остановки «п. Научный Городок» до остановки «пл. Победы»: улица Эмилии Алексеевой – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова и улицы Петра Сухова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения;
  • Маршрут №41 при движении от остановки «ул. Солнечная Поляна» до остановки «ул. Партизанская (ул. Челюскинцев)»: улица Эмилии Алексеевой – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова и улицы Петра Сухова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения.
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