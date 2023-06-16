Несколько участков дорог перекроют в Барнауле - изменится движение автобусов

Какие участки дорог перекроют?
На пересечении улицы Малахова и улицы Эмилии Алексеевой будут ремонтировать аварийный участок трамвайных путей. В связи с этим дорогу перекроют с 22:00 часов 19 июня до 17:00 часов 30 июня.
Также перекроют по всей ширине проезжей части улицу Песчаную в районе дома № 181. Здесь будут строить наружные сети водопровода и канализации, а также тепловой сети. Участок будет недоступен с 16 по 26 июня.
Знак "Стоп".
Настасья Коваленко
Как изменится движение автобусов?
В связи с проведением работ будет изменена схема движения некоторых автобусных маршрутов:
- Маршрут №1 при движении от остановки «Спартак-2» до остановки «Балтийская крепость»: улица Петра Сухова – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова с улицей Германа Титова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения;
- Маршрут №32 при движении от остановки «п. Научный Городок» до остановки «пл. Победы»: улица Эмилии Алексеевой – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова и улицы Петра Сухова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения;
- Маршрут №41 при движении от остановки «ул. Солнечная Поляна» до остановки «ул. Партизанская (ул. Челюскинцев)»: улица Эмилии Алексеевой – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова и улицы Петра Сухова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения.