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29 сентября
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Автоновости

Несколько участков трасс в Алтайском крае закроют для проезда

30 сентября рано утром, днем, вечером и ночью перекроют несколько участков дорог из-за планового проезда военной техники, предупредили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Военная техника. Ракетные войска.
Военная техника. Ракетные войска.
mil.ru

Движение для всех видов транспорта перекроют на следующих участках:

  • с 3:40 до 6:40 на автодороге «а/д подъезд к н.п. Косиха — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский»,
  • с 7:40 до 8:40 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — садоводство „Горизонт“ (187 км а/д Р-256)»,
  • с 12:00 до 13:00 на автодороге «садоводство „Горизонт“ (187 км а/д Р-256) — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский»,
  • с 13:30 до 14:30 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — садоводство „Горизонт“ (187 км а/д Р-256)»,
  • с 17:40 до 18:40 на автодороге «садоводство „Горизонт“ (187 км а/д Р-256) — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский»,
  • с 18:40 до 19:40 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт» (187 км а/д Р-256),
  • с 23:00 до 00:00 1 сентября на автодороге «садоводство «Горизонт» (187 км а/д Р-256) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский».

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к дорожной обстановке.

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