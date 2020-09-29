Несколько участков трасс в Алтайском крае закроют для проезда

Движение для всех видов транспорта перекроют на следующих участках:
- с 3:40 до 6:40 на автодороге «а/д подъезд к н.п. Косиха — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский»,
- с 7:40 до 8:40 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — садоводство „Горизонт“ (187 км а/д Р-256)»,
- с 12:00 до 13:00 на автодороге «садоводство „Горизонт“ (187 км а/д Р-256) — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский»,
- с 13:30 до 14:30 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — садоводство „Горизонт“ (187 км а/д Р-256)»,
- с 17:40 до 18:40 на автодороге «садоводство „Горизонт“ (187 км а/д Р-256) — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский»,
- с 18:40 до 19:40 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт» (187 км а/д Р-256),
- с 23:00 до 00:00 1 сентября на автодороге «садоводство «Горизонт» (187 км а/д Р-256) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский».
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к дорожной обстановке.