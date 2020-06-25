Несколько участков улиц в Барнауле перекроют из-за коммунальных раскопок

Полностью перекроют движение по ул. Сизова, от здания № 30 до здания № 47, с 8 часов 27 июня до 17 часов 28 июня.
Перекрытие проезда в Барнауле.
Пресс-служба СГК
Изменится движение автобусов, добавили в мэрии.
- по маршрутам № 33, 77, 109, 109оп: пр-кт Калинина, ул. Профинтерна, пр‑кт Комсомольский, далее по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам;
- по маршруту № 18: пр-кт Калинина, ул. Профинтерна, пр-кт Комсомольский, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту.
Остальные ограничения на карте:
Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда.