Несколько участков улиц в Барнауле перекроют из-за коммунальных раскопок

Из-за ремонта теплотрассы в Барнауле для проезда закроют несколько участков дорог. С 24 июня по 15 июля (в разные периоды) движение будет ограничено на ул. Юрина, Глушкова, Молодежной, Сизова и пр. Ленина, предупредили в компании СГК.