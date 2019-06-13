Несколько улиц в Барнауле перекроют из-за ремонта теплосетей

Участки дорог перекроют:
- с 22:00 14 июня до 21:00 16 июня перекроют пр. Комсомольский в районе ул. Гоголя, 29, а также ул. Мира в поселке Центральный, в районе дома № 18,
- с 22:00 21 июня до 21:00 23 июня перекроют ул. Кирова в поселке Пригородный в районе дома № 14,
- с 22:00 5 июля до 21:00 7 июля перекроют ул. Жданова в поселке Пригородный в районе дома № 18, а также ул. 50 лет Алтая в этом же поселке в районе дома № 19.
Участников дорожного движения призывают быть внимательными и выбирать пути объезда.