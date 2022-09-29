Нет повести печальнее на свете. У барнаульского моста случилась классическая драма между фурой и ограничителем

Об этом сообщили подписчики Инцидент Барнаул.
«Классика на Старом мосту. Фура и ограничитель высоты», — пишет очевидец.
Ранее в Барнауле на трамвайных путях застрял легковой автомобиль, ограничив движение.
В Барнауле в районе Старого моста под ограничителем высоты застряла фура.
Об этом сообщили подписчики Инцидент Барнаул.
«Классика на Старом мосту. Фура и ограничитель высоты», — пишет очевидец.
Ранее в Барнауле на трамвайных путях застрял легковой автомобиль, ограничив движение.
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